GfVip, gli psichiatri contro gli autori: Bellavia «andava protetto, non doveva entrare nella casa» (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo il comportamento degli altri concorrenti, ma anche quello degli autori. La Società italiana di psichiatria interviene sul caso del Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Marco Bellavia che aveva parlato della propria depressione, suscitando poi in alcuni ospiti della casa non sentimenti di solidarietà, ma comportamenti che da molti sono stati giudicati come atti di bullismo. Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Sip, infatti, oltre a stigmatizzare questi atteggiamenti hanno anche puntato l’indice contro «la grave superficialità» di chi ha scelto di far entrare nella casa «una persona che andava protetta e tutelata». La Sip: quello che è successo nella casa è «specchio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Non solo il comportamento degli altri concorrenti, ma anche quello degli. La Società italiana dia interviene sul caso del Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Marcoche aveva parlato della propria depressione, suscitando poi in alcuni ospiti dellanon sentimenti di solidarietà, ma comportamenti che da molti sono stati giudicati come atti di bullismo. Massimo di Giannantonio ed Enrico Zanalda, co-presidenti della Sip, infatti, oltre a stigmatizzare questi atteggiamenti hanno anche puntato l’indice«la grave superficialità» di chi ha scelto di far«una persona cheprotetta e tutelata». La Sip: quello che è successoè «specchio ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : #Gfvip, dopo l'abbandono di #MarcoBellavia, gli sponsor prendono le distanze dal reality - IlContiAndrea : “Gli ho risposto male perché ero arrabbiato con lui” “AH VABBÈ scusa” Signorini ferocissimo (e giusto) #GFvip - deferillipoesia : RT @italbguy: Loro due i più GIOVANI e gli sono stati vicino. ED HO DETTO TUTTO #Gfvip - criscristano : @BITCHYFit Che schifo anche orietta berti, alla sua età venduta per un programma del cazzo solo per soldi e non per… -