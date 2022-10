Fiumicino, ancora vandali contro la casetta dell’acqua: distrutto il contatore elettrico (Di martedì 4 ottobre 2022) Fiumicino – Danneggiata, per la quarta volta in pochi mesi, la casetta dell’acqua di Largo Borsellino ad Isola Sacra. Dopo le svariate rotture del monitor, adesso è stato completamente distrutto il contatore elettrico. “E’ una situazione incresciosa di enorme inciviltà e disprezzo per i beni pubblici a disposizione della città – incalza l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – non è possibile accettare una situazione del genere, e ringrazio la Polizia locale che è prontamente intervenuta”. Il servizio di telecamere di sorveglianza è già presente in zona, ma sta per concludersi una gara che permetterà alle forze dell’ordine di avere maggiori telecamere per coprire l’area. Acea Ato 2, che gestisce la manutenzione, ha chiesto lo spostamento in altro luogo della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 ottobre 2022)– Danneggiata, per la quarta volta in pochi mesi, ladi Largo Borsellino ad Isola Sacra. Dopo le svariate rotture del monitor, adesso è stato completamenteil. “E’ una situazione incresciosa di enorme inciviltà e disprezzo per i beni pubblici a disposizione della città – incalza l’Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia – non è possibile accettare una situazione del genere, e ringrazio la Polizia locale che è prontamente intervenuta”. Il servizio di telecamere di sorveglianza è già presente in zona, ma sta per concludersi una gara che permetterà alle forze dell’ordine di avere maggiori telecamere per coprire l’area. Acea Ato 2, che gestisce la manutenzione, ha chiesto lo spostamento in altro luogo della ...

maxserino : @mirkomignolli E’ iscritta alla lista in partenza da Fiumicino. Ma c’è overbooking e non si capisce ancora se parta o meno - ServiziAlLavoro : Nel Lazio partono i camper “Gol” della Regione, risposte a chi cerca un'occupazione ... ancora centri per l'impiego… - nonelarena : #nonelarena #Mascherine Regione Lazio, parla Sergio Mondin di EcoTech: 'Sono ancora ferme in dogana a Malpensa e Fi… - Lellacaroni : RT @La7tv: #nonelarena Mascherine Regione Lazio, parla Sergio Mondin di EcoTech: 'Sono ancora ferme in dogana a Malpensa e Fiumicino' https… - La7tv : #nonelarena Mascherine Regione Lazio, parla Sergio Mondin di EcoTech: 'Sono ancora ferme in dogana a Malpensa e Fiu… -