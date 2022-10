Fenomenapoli

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ci hanno detto più volte che nel calcio il passato con conta, ma è difficile dimenticare una notte come quella di Amsterdam. E i tifosi partenopei sperano che non valga il motto 'Non c'è due senza tre', se pensiamo a due goleade specifiche nella storia del Napoli. E' vero che non ci fu storia in quel 5-1 sulla Juventus che verrà ricordato per sempre come l'ultimo titolo dell'epopea di Diego , ma poi quella divenne una stagione piena di ombre. E la cinquina di Daniel Fonseca al Valencia, quando poi in campionato la situazione si faceva assai complicata e il 'Ciuccio' finì nella parte destra della classifica. Ma stavolta è diverso, non solo per la situazione in campionato e il grande avvio in Champions. Quelle erano annate che portarono a un lento declino, ora è giusto godersi questo momento. Anzi, questi momenti. E non abbattersi se le cose non gireranno più per il verso giusto. Ma ...