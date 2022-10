“E’ pronto per la Premier League”: Milan, l’ammissione fa tremare Pioli (Di martedì 4 ottobre 2022) Il Milan di Stefano Pioli affronterà in queste ore una dura trasferta contro il Chelsea. Continuano però i rumors di calciomercato. Il Milan campione d’Italia sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Il match dopo la sosta ha portato nuovi infortuni e Pioli deve fare la conta, soprattutto nella fase difensiva e sulla fascia destra. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 4 ottobre 2022) Ildi Stefanoaffronterà in queste ore una dura trasferta contro il Chelsea. Continuano però i rumors di calciomercato. Ilcampione d’Italia sta vivendo un periodo abbastanza complicato. Il match dopo la sosta ha portato nuovi infortuni edeve fare la conta, soprattutto nella fase difensiva e sulla fascia destra. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AmiciUfficiale : A fine giornata Gianmarco chiama il nonno per parlare con lui della sfida ed è pronto ad impegnarsi al massimo per… - SEATItalia : Pronto per le prossime gite in montagna? Scegli #SEATarona come compagna ideale per le tue avventure e non rinuncia… - LaStampa : 'Non sono pronto a uccidere'. Il rapper russo Walkie si suicida per non andare in guerra - anna30048679 : RT @dottorbarbieri: Non c'è bisogno che #presadiretta denunci il collasso del SSN, e dei pronto soccorsi in particolare. L'altra settimana… - Jack73371033 : RT @omniafluit: @Marilena8016 @Naty73020047 @Autogrillocryp i 'tanti' sono in due categorie: 1° gli utili idioti che non sanno quello che… -