Basket, EuroCup Women 2022-2023: Sassari fa visita al Kortrijk nell’andata dei preliminari (Di martedì 4 ottobre 2022) Comincerà domani per la Dinamo Sassari femminile l’EuroCup 2022-2023. Le ragazze di Antonello Restivo affronteranno alle ore 20.00, allo Sportcampus Lange Munte (Belgio), le Spurs di Kortrijk nel match d’andata valevole per il preliminare che mette in palio l’ultimo posto disponibile nel gruppo J. Sassari, reduce dalla vittoria di domenica contro la RMB Brixia Basket nel primo turno di campionato, avrà a disposizione una squadra migliore rispetto a quella della scorsa stagione, che si in campo europeo si è fermata nella fase a gironi dopo la qualificazione ottenuta contro il Grengewald. Le sarde andranno dunque a caccia del successo in trasferta per poi avere la strada in discesa nel ritorno in casa. Per il gruppo di Restivo non sarà però facile. Nonostante il ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) Comincerà domani per la Dinamofemminile l’. Le ragazze di Antonello Restivo affronteranno alle ore 20.00, allo Sportcampus Lange Munte (Belgio), le Spurs dinel match d’andata valevole per il preliminare che mette in palio l’ultimo posto disponibile nel gruppo J., reduce dalla vittoria di domenica contro la RMB Brixianel primo turno di campionato, avrà a disposizione una squadra migliore rispetto a quella della scorsa stagione, che si in campo europeo si è fermata nella fase a gironi dopo la qualificazione ottenuta contro il Grengewald. Le sarde andranno dunque a caccia del successo in trasferta per poi avere la strada in discesa nel ritorno in casa. Per il gruppo di Restivo non sarà però facile. Nonostante il ...

Loppe_V : ???? Grazie per avermi seguito e supportato. So che il basket femminile è poco seguito, ma il mio obiettivo (e impegn… - SportHubOff : ??? #DAZN annuncia l’acquisizione di #ElevenGroup che, oltre ai diritti per le gare di #SerieC di calcio, detiene an… - claudioruss : Il nome per la Gevi #Napoli Basket può essere quello del greco Dimitris Agravanis, ex Olympiakos e Promitheas visto… - infoitsport : Eleven Sports, la stagione basket 2022/23 con Serie A, Eurolega, Eurocup ed eventi FIBA - SPalermo91 : RT @digitalsat_it: #ElevenSports, la stagione basket 2022/23 con #LBA, #Eurolega, #Eurocup ed eventi #FIBA -