Traffico Roma del 02-10-2022 ore 07:30 (Di domenica 2 ottobre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e Bentrovati al primo appuntamento nulla da segnalare sulle strade della capitare una domenica quella di oggi piena di eventi alle 10:30 è in programma alla bici Rosa La ciclopedalata per contribuire alla lotta contro il tumore al seno partenza e arrivo al Foro Traiano il percorso lungo via dei Fori Imperiali via Petroselli Piazza Venezia a Piazza del Popolo e ritorno al Foro di Traiano chiusura il Traffico fino alle 14 altro evento sportivo questa mattina nei quartieri Ostiense Portuense si tratta di una corsa podistica la dovrei cambia dunque la viabilità sulle strade dei due quartieri a partire dalle 8:30 dalle 12:30 invece all'Olimpico Lazio Spezia per il campionato di Serie A il consueto piano trasporti con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico Già da diverse ore prima della partita divieto di transito ...

