“Si sono baciati”. Momento ‘focoso’ al GF Vip 7 tra i due concorrenti. Ma qualcosa non torna (Di domenica 2 ottobre 2022) Al GF Vip 7 è scattato un bacio a sorpresa tra due concorrenti maschi e il pubblico è rimasto a bocca aperta. Si è successivamente scoperto tutto e per ore non si è fatto altro che parlare di questo. Probabilmente il tema sarà nuovamente toccato nella puntata in diretta del 3 ottobre, ma intanto possiamo dirvi cosa è successo tra questi due vipponi. sono stati colti sul fatto dall’attentissimo pubblico, che stava seguendo la diretta h24, e il video in questione è stato subito pubblicato in rete. Ma al GF Vip 7 non ci sono stati solamente momenti positivi. Se questo bacio tra i due concorrenti è indubbiamente stato un Momento divertente, c’è ancora la questione Marco Bellavia che non lascia tranquilli. Dopo il suo addio, Charlie Gnocchi ha raccontato un episodio riguardante Marco Bellavia: “Stamani ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 ottobre 2022) Al GF Vip 7 è scattato un bacio a sorpresa tra duemaschi e il pubblico è rimasto a bocca aperta. Si è successivamente scoperto tutto e per ore non si è fatto altro che parlare di questo. Probabilmente il tema sarà nuovamente toccato nella puntata in diretta del 3 ottobre, ma intanto possiamo dirvi cosa è successo tra questi due vipponi.stati colti sul fatto dall’attentissimo pubblico, che stava seguendo la diretta h24, e il video in questione è stato subito pubblicato in rete. Ma al GF Vip 7 non cistati solamente momenti positivi. Se questo bacio tra i dueè indubbiamente stato undivertente, c’è ancora la questione Marco Bellavia che non lascia tranquilli. Dopo il suo addio, Charlie Gnocchi ha raccontato un episodio riguardante Marco Bellavia: “Stamani ...

abitofscorpioo : SI SONO BACIATI, STO IMPAZZENDO. NO RAGA. - louismyantid0te : alla fine ci siamo baciati, e sono finita adosso a lui sul letto. e volte sapere la cosa più divertente?, mentre ci… - Duazfan : @SkyTG24 non si sono baciati e non stanno insieme. - Rosa_Malaspina : @BlrcIulia No, non si soni baciati ma stasera sono molto vicini. - globne : GF Vip: Daniele e Edoardo si sono baciati in bocca: Anche se si è trattato solamente di un gioco, oggi è arrivato i… -