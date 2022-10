Roma, entra nell’ospedale di notte e ruba il telefono all’infermiera: arrestato (Di domenica 2 ottobre 2022) Lei stava facendo il suo lavoro, era di turno di notte e aveva il ‘compito’ di sorvegliare i pazienti malati. Lui, invece, era in strada, dove vive, quando ha pensato bene di entrare nell’ospedale, il Santo Spirito, e di rubare il telefono alla donna, un’infermiera. Pensava di riuscirci, di non farsi scoprire, ma si sbagliava: il personale sanitario si è accorto di tutto, lo ha bloccato. E ha immediatamente allertato i Carabinieri. L’intervento dei Carabinieri Sul posto questa notte, lì all’ospedale, intorno all’una e trenta, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Che poi hanno bloccato e arrestato il ladro, un 42enne georgiano senza fissa dimora, che era entrato nel nosocomio per rubare lo smartphone ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Lei stava facendo il suo lavoro, era di turno die aveva il ‘compito’ di sorvegliare i pazienti malati. Lui, invece, era in strada, dove vive, quando ha pensato bene dire, il Santo Spirito, e dire ilalla donna, un’infermiera. Pensava di riuscirci, di non farsi scoprire, ma si sbagliava: il personale sanitario si è accorto di tutto, lo ha bloccato. E ha immediatamente allertato i Carabinieri. L’intervento dei Carabinieri Sul posto questa, lì all’ospedale, intorno all’una e trenta, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile. Che poi hanno bloccato eil ladro, un 42enne georgiano senza fissa dimora, che erato nel nosocomio perre lo smartphone ...

CorriereCitta : Roma, entra nell’ospedale di notte e ruba il telefono all’infermiera: arrestato - MDuraccini : @NicolaRaiano Sarò pazzo ma ho visto anch'io la migliore Inter della stagione...la partita è stata sempre in contro… - mignolodanese : @AlexMazzone @ambienteromano Subìto dopo ha detto 'Abraham deve lottà.Mourinho ha toppato il cambio. Doveva entrà B… - GDecollato : @Maxfri86 @pap1pap Che cazzo c’entra? Parliamo di Handanovic che è un ex portiere da 3 anni almeno e per questo gio… - peppeplaces70 : @pisto_gol Handanovic non C’entra nulla ?? primo goal dopo un primo tempo dominato barella perde una palla semplicis… -