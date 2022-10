Pesante debacle in Coppa Campania contro il Calvi: le parole di Cusano (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato male il cammino stagionale dei Sanniti Five Soccer che nella prima gara di Coppa Campania disputata in casa questo venerdì, ha subito una Pesante sconfitta per 9-1 da parte del Calvi. Di De Franco l’unica rete a segno dei giallorossi, a fronte invece delle doppiette di Serino, Mandato, De Luca e Solinas, e del gol di Inserra. A lasciare un commento dopo questa debacle al debutto, abbiamo il direttore generale Fabrizio Cusano, queste le sue parole: “C’è poco da dire, io e tutta la società siamo amareggiati e delusi dall’atteggiamento di tutta la squadra. Le partite si possono sempre perdere, figuriamoci, ma non nel modo in cui è stata persa questa gara di Coppa. Vedere nel campo strafottenza generale o ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato male il cammino stagionale dei Sanniti Five Soccer che nella prima gara didisputata in casa questo venerdì, ha subito unasconfitta per 9-1 da parte del. Di De Franco l’unica rete a segno dei giallorossi, a fronte invece delle doppiette di Serino, Mandato, De Luca e Solinas, e del gol di Inserra. A lasciare un commento dopo questaal debutto, abbiamo il direttore generale Fabrizio, queste le sue: “C’è poco da dire, io e tutta la società siamo amareggiati e delusi dall’atteggiamento di tutta la squadra. Le partite si possono sempre perdere, figuriamoci, ma non nel modo in cui è stata persa questa gara di. Vedere nel campo strafottenza generale o ...

