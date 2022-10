Papa Francesco a Putin: “Fermati, ti supplico. Fallo per amore del tuo popolo” (Di domenica 2 ottobre 2022) Un accorato messaggio di Papa Francesco, nel corso dell’Angelus di questa mattina, affinché cessi la guerra in Ucraina. Il Pontefice chiede una tregua “subito in nome di Dio” e il “rispetto dell’integrità territoriale e delle minoranze”. “Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi di diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a fare temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale”, ha aggiunto il Papa nella sua riflessione prima della preghiera mariana. “Invoco nel nome di Dio che si giunga subito ad un cessate il fuoco” in Ucraina, ha chiesto Francesco. “Viviamo nuovamente sotto la minaccia atomica, è assurdo”, ha aggiunto. “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022) Un accorato messaggio di, nel corso dell’Angelus di questa mattina, affinché cessi la guerra in Ucraina. Il Pontefice chiede una tregua “subito in nome di Dio” e il “rispetto dell’integrità territoriale e delle minoranze”. “Deploro vivamente la grave situazione creatasi negli ultimi giorni, con ulteriori azioni contrarie ai principi di diritto internazionale. Essa infatti aumenta il rischio di un’escalation nucleare, fino a fare temere conseguenze incontrollabili e catastrofiche a livello mondiale”, ha aggiunto ilnella sua riflessione prima della preghiera mariana. “Invoco nel nome di Dio che si giunga subito ad un cessate il fuoco” in Ucraina, ha chiesto. “Viviamo nuovamente sotto la minaccia atomica, è assurdo”, ha aggiunto. “Tacciano le armi e si cerchino le condizioni per arrivare a ...

