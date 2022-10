MotoGP, Enea Bastianini: “Ho perso posizioni per via della mappatura, va bene la sesta posizione” (Di domenica 2 ottobre 2022) Una gara complicata, quella di Enea Bastianini. Il centauro della Ducati Pramac ha dovuto compiere una giornata in rimonta per confermare nel GP di Thailandia quel sesto posto da cui era partito in griglia a causa di una partenza così così e del suo feeling non proprio positivo con la pioggia, ma gli permette comunque di rimanere al quarto posto in classifica a 49 punti da Fabio Quartararo. Lo stesso Bastianini ha spiegato quale è stato il suo problema: “Al primo giro avevo una mappa un po’ bloccata, quindi non ho accelerato come volevo alla prima curva rimanendo intruppato dietro, nei primi giri non vedevo nulla. Poi la pista è migliorata, ho recuperato delle posizioni, la sesta posizione va bene“. “Non credo che avrei avuto il ritmo di quelli avanti ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Una gara complicata, quella di. Il centauroDucati Pramac ha dovuto compiere una giornata in rimonta per confermare nel GP di Thailandia quel sesto posto da cui era partito in griglia a causa di una partenza così così e del suo feeling non proprio positivo con la pioggia, ma gli permette comunque di rimanere al quarto posto in classifica a 49 punti da Fabio Quartararo. Lo stessoha spiegato quale è stato il suo problema: “Al primo giro avevo una mappa un po’ bloccata, quindi non ho accelerato come volevo alla prima curva rimanendo intruppato dietro, nei primi giri non vedevo nulla. Poi la pista è migliorata, ho recuperato delle, lava“. “Non credo che avrei avuto il ritmo di quelli avanti ...

OA_Sport : Non si rammarica Enea Bastianini per il sesto posto del GP di Thailandia - Seany555 : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Fabio Quartararo Yamaha 219 2 Francesco Bagnaia Ducati 217 3 Aleix Espargaro Aprilia 199 4 Enea Ba… - IgoriDZ_936 : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Fabio Quartararo Yamaha 219 2 Francesco Bagnaia Ducati 217 3 Aleix Espargaro Aprilia 199 4 Enea Ba… - bgmotogp : #MotoGP Standing 1 Fabio Quartararo Yamaha 219 2 Francesco Bagnaia Ducati 217 3 Aleix Espargaro Aprilia 199… - ScalasNicola1 : Comunque incredibile come Zarco volutamente non passi Pecco sennò tardozzi si sarebbe incazzato per la seconda volt… -