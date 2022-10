LazioSpace : Prima della gara, la Curva Sud verrà intitolata ufficialmente al Maestro. Il taglio del nastro da parte del preside… -

Tiscali

Francescoè l'unico tennista italiano ai nastri di partenza dell'"Open de Vendée", Challenger ATP con un montepremi di 67.960 euro che si disputa sul veloce di Muilleron le Captif, in Francia. Il ...Toccherà a Sarri decidere se utilizzarlo dal primo minuto o ainiziata, di fatto l'unico ... All'Olimpico intanto sono previste molte iniziative in memoria di Tommaso, l'allenatore ... Maestrelli in gara a Mouilleron le Captif Lazio - Spezia, l'Olimpico si colora a festa per l'intitolazione della Curva Maestrelli FOTO & VIDEO - Noi Biancocelesti ...La Curva Sud è ufficialmente la Curva Maestrelli. Momento emozionante poco prima del fischio d'inizio di Lazio - Spezia, gara con cui i biancocelesti riprendono il campionato dopo la ...