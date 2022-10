Guardia giurata uccide la ex compagna a colpi di pistola poi si suicida. I corpi ritrovati in auto (Di domenica 2 ottobre 2022) Le ha sparato e l’ha uccisa. Poi ha rivolto la pistola contro se stesso e si è suicidato. Il femminicidio è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, a Scalea, comune calabrese in provincia di Cosenza. La donna si chiamava Ilaria Sollazzo e aveva 25 anni. Ad assassinarla è stata il suo ex compagno, il 31enne Antonio Russo, una Guardia giurata dipendente di un istituto di vigilanza. L’omicidio-suicidio è avvenuto all’interno di un auto parcheggiata in via Borsellino a Scalea, a poca distanza dall’abitazione di lei. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza. I due, che si erano separati da qualche mese, non erano mai stati sposati ma avevano una bimba. Secondo quanto apprende l’Ansa dalle forze dell’ordine, avevano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Le ha sparato e l’ha uccisa. Poi ha rivolto lacontro se stesso e si èto. Il femminicidio è avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 ottobre, a Scalea, comune calabrese in provincia di Cosenza. La donna si chiamava Ilaria Sollazzo e aveva 25 anni. Ad assassinarla è stata il suo ex compagno, il 31enne Antonio Russo, unadipendente di un istituto di vigilanza. L’omicidio-suicidio è avvenuto all’interno di unparcheggiata in via Borsellino a Scalea, a poca distanza dall’abitazione di lei. Su quanto accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza. I due, che si erano separati da qualche mese, non erano mai stati sposati ma avevano una bimba. Secondo quanto apprende l’Ansa dalle forze dell’ordine, avevano ...

