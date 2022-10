GF Vip: Wilma Goich a pezzi dopo la morte della figlia | strazianti dettagli (Di domenica 2 ottobre 2022) La cantante e attuale concorrente del Grande Fratello si lasci andare a delle confessioni sofferte sulla morte di sua figlia. Ecco il suo doloroso racconto. Il Grande Fratello si sa è un luogo in cui i concorrenti si confrontano con i loro problemi e sofferenze complice anche la lunga convivenza forzata con degli sconosciuti 24 ore su 24. Ed è proprio quello che è successo alla cantante Wilma Goich durante un pomeriggio nella casa più spiata d’Italia. La donna partecipa alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini cercando di dimenticare un dolore fortissimo: la perdita di sua figlia Susanna. La donna è venuta a mancare nell’aprile del 2020 a causa di un tumore e questo lutto ha segnato per sempre la vita di Wilma. Il figlio di Susanna, però, vive ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 ottobre 2022) La cantante e attuale concorrente del Grande Fratello si lasci andare a delle confessioni sofferte sulladi sua. Ecco il suo doloroso racconto. Il Grande Fratello si sa è un luogo in cui i concorrenti si confrontano con i loro problemi e sofferenze complice anche la lunga convivenza forzata con degli sconosciuti 24 ore su 24. Ed è proprio quello che è successo alla cantantedurante un pomeriggio nella casa più spiata d’Italia. La donna partecipa alla settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini cercando di dimenticare un dolore fortissimo: la perdita di suaSusanna. La donna è venuta a mancare nell’aprile del 2020 a causa di un tumore e questo lutto ha segnato per sempre la vita di. Il figlio di Susanna, però, vive ...

Fabiocassetta1 : @lorenahobbes Due inutili! Gegia inguardabile, copriti per cortesia, e Wilma insopportabile! Poi per non parlare di… - kookvpiie : Classifica GF VIP 2 settimana Ginevra ???? Antonino???? George ? Luca? Nikita? Attilio?? Carolina :) Cristina?? Pamela??… - AntoEsp0 : Classifica GF VIP 2 settimana Marco??? Antonella??? Luca? Attilio ? George ? Antonino ? Nikita ? Edoardo ?? Cristina… - ILA_emme : Wilma ha appena detto che stamattina Marco era sdraiato per terra che sbraitava e urlava. Qua su tw leggo che hanno… - Nicoettaconcet1 : RT @Adrianaerosario: @cosimoaiutacitu E' bravissima Antonella ,cazzuta quando serve ma con un gran ?? ..e' l' unica che ha cpt veramente il… -