GF Vip 7 | arrivano urla da fuori la casa contro alcuni Vipponi

(Di domenica 2 ottobre 2022)daladel GF Vip 7 Sono ore intense queste per i concorrenti del GF Vip 7. L’abbandono di Marco Bellavia ha infatti scatenato l’ira degli utenti, che si sono così scagliatil’intero cast di, colpevoli, secondo i più, di non aver aiutato e sostenuto il conduttore. A intervenire L'articolo proviene da Novella 2000.

TripiAntonino : @EsercitoCrucian Appena arrivano le bollette sto mese, vediamo chi sarà più triste.. vi meritate i vip alla Briatore, che vi schifano - Simona68395044 : @BabiC2020 Ma nn lo sa fare lei nn ha gavetta ci rendiamo conto che Giuli per fare il gf vip party ha 10 anni di ga… - Claudel_IT : @Friedkinismo2 Mi ricorda Venezia, manca solo il tappeto rosso e i motoscafi che arrivano con i VIP. - utini19 : È possibile che solo nella mia sezione voto della mia città mi sia stato impedito di posizionare personalmete le sc… - HelenaG07927152 : @sudisciona Hai ragione. Tutto vero ed infatti ha vinto qualcosa di vero, di naturale. I teatrini imposti dopo un b… -

...le stravaganti vacanze della coppia di amici che partono da Ibiza e Formentera edin città ... Nella prima puntata li abbiamo visti incontrare, tra gli altri, Mahmood, Elisabetta Franchi, ...Le critiche nei confronti del cast del Grande Fratello- tutti tranne pochissimi che si sono sempre mostrati vicini e solidali a Marco Bellavia -anche da volti noti, che il GFlo ...Arrivano urla da fuori la casa del GF Vip 7 contro alcuni Vipponi: ecco cosa è accaduto in queste ultime ore. Sono ore intense queste per i concorrenti del GF Vip 7. L’abbandono di Marco Bellavia ha i ...Fabio Testi svela di vivere con una pensione modesta e fa un appello per tornare al Grande Fratello Vip: le parole dell'attore.