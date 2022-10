Gastronomika School 2022 2023

Leggi su linkiesta

(Di domenica 2 ottobre 2022) OTTOBRE A cura della redazione Master di formazione per aspiranti comunicatori nell’ambito del cibo. Due giorni intensivi per imparare a scrivere di cibo con approccio giornalistico. Ricette, articoli tematici, recensioni, reportage e riflessioni su un tema tanto dibattuto quanto poco conosciuto. OTTOBRE A cura di Anna Prandoni e Chiara Buzzi Brand Journalism, branded content e integrazione dei contenuti publiredazionali nell’attività giornalistica nel settore cibo: Sviluppare una narrativa efficace e costruttiva, attraverso contenuti nativi digitale, per chi vuole sperimentare una propria strada alla comunicazione aziendale. A cura di Anna Prandoni e Samuel Cogliati Scrivere di champagne – una full immersion su tecnica di scrittura con degustazione finale- GENNAIO A cura di Chiara Buzzi e Alessio Cannata Imparare ad utilizzare il social network più in voga con competenza e secondo una ...