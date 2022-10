Cosa accadrà ad Allegri in caso di sconfitta contro il Bologna? Ecco i dettagli (Di domenica 2 ottobre 2022) Ecco Cosa potrebbe accadere in caso dell’ennesima debacle della formazione di Allegri: i dettagli Tuttosport ha fatto un’analisi sulle differenze di valore tra le rose della Juve di Allegri e il Bologna, in vista del match di questa sera. La formazione di Allegri ha un valore di 270 mln di euro (200 in più del Bologna) e in caso di ennesima debacle, la posizione del tecnico si farebbe sempre più incerta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022)potrebbe accadere indell’ennesima debacle della formazione di: iTuttosport ha fatto un’analisi sulle differenze di valore tra le rose della Juve die il, in vista del match di questa sera. La formazione diha un valore di 270 mln di euro (200 in più del) e indi ennesima debacle, la posizione del tecnico si farebbe sempre più incerta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

