129 morti in Indonesia per una partita di calcio: gli scontri, l’invasione di campo, i lacrimogeni – Il video (Di domenica 2 ottobre 2022) Almeno 129 persone sono morte nella città di Malang, nella provincia Indonesiana di Giava Orientale in Indonesia, a causa degli scontri scoppiati in uno stadio al termine di una partita di calcio. «Nell’incidente sono morte 129 persone, due delle quali sono agenti di polizia. Trentaquattro persone sono morte all’interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale», ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta. La ricostruzione della polizia sostiene che i tifosi dell’Arema Fc hanno invaso il capo dopo che la loro squadra aveva perso per 3 a 2 contro il Persebaya Surabaya. Una sconfitta attesa da più di due decenni. Gli agenti hanno sparato lacrimogeni. Molte vittime sono state calpestate a morte mentre cercavano una via di fuga. Le riprese ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Almeno 129 persone sono morte nella città di Malang, nella provinciana di Giava Orientale in, a causa degliscoppiati in uno stadio al termine di unadi. «Nell’incidente sono morte 129 persone, due delle quali sono agenti di polizia. Trentaquattro persone sono morte all’interno dello stadio e le altre sono morte in ospedale», ha dichiarato il capo della polizia di Giava Orientale, Nico Afinta. La ricostruzione della polizia sostiene che i tifosi dell’Arema Fc hanno invaso il capo dopo che la loro squadra aveva perso per 3 a 2 contro il Persebaya Surabaya. Una sconfitta attesa da più di due decenni. Gli agenti hanno sparato. Molte vittime sono state calpestate a morte mentre cercavano una via di fuga. Le riprese ...

