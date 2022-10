Ultime Notizie – Mascherine | da oggi 1 ottobre stop obbligo sui mezzi pubblici

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Da, primoall’disui. Un altro passo verso il ritorno alla normalità che ho fortemente voluto. Avanti così”. Lo sottolinea in un tweet il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi:… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 34.479, in calo rispetto a ieri (37.522), i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, secondo… - sole24ore : ?? «Il popolo ha fatto la sua scelta»: con queste parole, #VladimirPutin ha aperto la cerimonia di firma dei trattat… - CorriereCitta : Roma, si azzuffano al distributore: dipendente picchia con una spranga un cliente - GianniFioroni : RT @sole24ore: ?? Il riconoscimento è stato comunicato dallo stesso #Zelensky nel corso di una telefonata avuta oggi con #Draghi: https://t.… -

Il Sole 24 ORE

E nellesettimane ha incoraggiato i referendum farsa per l'annessione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. La storia è raccontata da 'Linkiesta'. Più potente di un ...In attesa di nuovi aggiornamenti, vi ricordiamo che nellesettimane si è parlato anche del ritorno del Punitore di Jon Bernthal in Born Again . Ultime notizie. Meloni al lavoro sul dossier energia. Kiev: la invitiamo in Ucraina Partita di importanza fondamentale per il Terranuova Traiana quella di domani in casa con l’Ostiamare: i valdarnesi, infatti reduci da tre sconfitte consecutive (le ultime due con le corazzate Livorn ...AGI - Il gip di Napoli ha convalidato il decreto di fermo eseguito giovedì per Giuseppe Porcelli, 54 anni, il bidello sospettato dell'omicidio volontario di Marcello Toscano, 64 anni, insegnante di so ...