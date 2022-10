Ucraina, Salvini: “Ferma condanna della Lega per ogni annessione e minaccia” (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – “La Lega condanna Fermamente ogni aggressione, annessione e minaccia nucleare. Il prossimo governo italiano dovrà lavorare con ancora più determinazione per la pace e il disarmo, al fianco delle democrazie e delle forze occidentali”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) ROMA – “Lamenteaggressione,nucleare. Il prossimo governo italiano dovrà lavorare con ancora più determinazione per la pace e il disarmo, al fianco delle democrazie e delle forze occidentali”. Così il leaderMatteo. L'articolo L'Opinionista.

