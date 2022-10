Tregua del maltempo | ottobrata con sole sulla penisola

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 1 ottobre 2022) Roma - ANTICICLONE PROTAGONISTA. Già sul finire della settimana l'anticiclone si espanderà con decisione dall'Europa sudoccidentale verso quella centrale, abbracciando anche l'Italia e aprendo una fase stabile con temperature in aumento. Nel corso della nuova settimana la nuova area anticiclonica rimarrà la figura barica protagonista alle nostre latitudini con il tempo che si manterrà sostanzialmente stabile. Ciò non vorrà dire però che i cieli si presenteranno sempre sereni ma, vista la stagione, la stasi dell'aria favorirà la formazione delle prime nebbie nelle ore più fredde sulle zone pianeggianti, Val Padana prima fra tutte. Dovremo fare inoltre i conti, almeno in avvio di settimana, con residue infiltrazioni di correnti settentrionali in scorrimento sul bordo destro dell'anticiclone, che determineranno una temporanea variabilità sul versante adriatico. Per il resto assisteremo a ...