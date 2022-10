Soluzioni Cruciverba del 01 10 22 Tutte le definizioni

(Di sabato 1 ottobre 2022) Se cercate ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere ledeidel giorno 01/10/22: Deserto dell africa australe 6 lettere: Simun: Fascio di fibre muscolari 6 lettere: Tenar: Golfo finno svedese 5 lettere: Saab: Ha un anello per il guinzaglio 6 lettere: Bagel: Il giardino di palazzo pitti a firenze 5 lettere: Futa: Il mantello di puccini 8 lettere: Ranzato: Il noto showman libanese 8 lettere: Fattush: Impasto di crusca e acqua 9 lettere: Scottona: Le narici delle ...

Crociati: 40 facili per tutti - ......la concentrazione Le ricerche dimostrano (e non è difficile da credere) che fare spesso... Inoltre, dovendo riflettere sulle definizioni per trovare le, sarà obbligatorio ragionare ... Parole crociate, idee e informazioni | Elle È un passatempo da sempre molto diffuso, diventato nel corso del tempo di tendenza e amatissimo anche dai più giovani