Sale la tensione fra Grecia e Turchia: paura per un nuovo conflitto (Di sabato 1 ottobre 2022) Mediterraneo col fiato sospeso mentre i due Stati si lanciano accuse. Erdogan avverte il governo greco: "Segua il mio consiglio, se vuole evitare il disastro... " Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) Mediterraneo col fiato sospeso mentre i due Stati si lanciano accuse. Erdogan avverte il governo greco: "Segua il mio consiglio, se vuole evitare il disastro... "

SimonaCroisette : RT @CarolFinizio: #HOTDSpoilers Sempre della serie 'tutti sanno' la tensione sale alle stelle durante la scena in cui gli eredi Targaryen/V… - BeppDErcole : @NicolaPorro Sale la tensione? Scommettiamo che ora la Russia invade l'Ucraina? - Agricolturabio1 : RT @Barbaga3Gaetano: 'Cleptocrate', 'bugiardo': Gli stracci tra Bolsonaro e Lula in tv, mentre la tensione in Brasile sale (di C. Madricard… - Barbaga3Gaetano : 'Cleptocrate', 'bugiardo': Gli stracci tra Bolsonaro e Lula in tv, mentre la tensione in Brasile sale (di C. Madric… - Riderman57 : Tutto questo è altamente pericoloso, l'escalation della tensione e sempre più alta e con lei sale il rischio,mi chi… -