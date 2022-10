PSG, in arrivo l’offerta per il rinnovo di Messi: le cifre (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Psg dopo aver blindato Kylian Mbappè, allontanando definitivamente l’ombra del Real Madrid, punta con decisione ad un altro importante rinnovo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SportMediaset, il club parigino sarebbe fermamente intenzionato ad offrire il rinnovo di contratto al campione argentino Leo Messi. Messi Psg Il sette volte Pallone d’Oro, è in scadenza e il club presieduto da Al-Khelafi non avrebbe nessuna intenzione di perderlo, proprio ora che si sta esprimendo al meglio e sta tornado sui suoi livelli. l’offerta sarebbe davvero allettante: un anno di contratto più un altro opzionale alle stesse cifre percepite sinora, ovvero 30 milioni netti a stagione. Cifra inferiore ad altri calciatore dei parigini, ma per un calciatore prossimo ai trentacinque ... Leggi su rompipallone (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Psg dopo aver blindato Kylian Mbappè, allontanando definitivamente l’ombra del Real Madrid, punta con decisione ad un altro importante. Secondo quanto raccolto dalla redazione di SportMediaset, il club parigino sarebbe fermamente intenzionato ad offrire ildi contratto al campione argentino LeoPsg Il sette volte Pallone d’Oro, è in scadenza e il club presieduto da Al-Khelafi non avrebbe nessuna intenzione di perderlo, proprio ora che si sta esprimendo al meglio e sta tornado sui suoi livelli.sarebbe davvero allettante: un anno di contratto più un altro opzionale alle stessepercepite sinora, ovvero 30 milioni netti a stagione. Cifra inferiore ad altri calciatore dei parigini, ma per un calciatore prossimo ai trentacinque ...

banchero_luca : @FedericoPerale @jadenbristol7 @LMillanista @FBiasin Si ma l'offerta per Donnarumma arrivò 2/3 anni prima della sca… - 410maxgioia : @DocRiserva @giampdisan @juventibus Fabio a me arrivò un vocale da un amico e mi assicurò che era quasi fatta… e la… - sportli26181512 : Spagna, Sergio Ramos diventa un caso: gioca nel Psg, non convocato da Luis Enrique: In Spagna sta nascendo un 'caso… - franz319 : @tursaiwin @capuanogio Ne arrivo’ in realta’ una insultante da Leonardo/Psg un anno prima… 20 milioni piu’ areola - ElBuitr64021431 : @Guidolino8 @MarcoLai_23 Non entro nel merito che sia un talento o meno, vorrei sottolineare che la sua è stata una… -