Piscine di palline rosa e stanze psichedeliche | il nuovo museo per chi non vuole smettere di sognare

(Di sabato 1 ottobre 2022) Voglia di continuare a? Sicuramente questa è la meta che fa per voi tra vasche di, altalene tra le nuvole e tunnel colorati. Uno dei luoghi più belli in Italia, una novità assoluta. Scopriamo dove ha aperto e come funziona. Il Museum of Dreamers è uno spazio dedicato ai viaggiatori che offre L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

... dove progetta e realizza in tutta Italia biolaghi:totalmente naturali, costruite in modo ... Storico giocatore di 'Palla EH!', a Ciciano ha fabbricato per anni infaticabilmente leper ...Se vogliamo rendere più interessante il posto, nascondiamo qualche piccolo snack in giro, ma mettiamo anchegonfiabili con acqua,e giochi che possano divertirli. I bei ricordi " Di ...C'è la sala in cui sentirsi a testa in giù, la stanza in cui prendere a pugni stress e panico, la speciale piscina per tuffarsi in un mare di palline rosa e tre altalene per dondolarsi nel cielo. A Mi ...