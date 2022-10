Notte degli orrori al GF Vip, tutti contro Bellavia e Ginevra tuona: “Merita di essere bullizzato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella Notte nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è raggiunto l’apice dell’orrore ai danni di Marco Bellavia, che ormai viene apertamente bullizzato dal gruppo, che lo isola (appena entra in una stanza, gli altri escono) e lo insulta. I peggiori in tal senso sono Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci e soprattutto Ginevra Lamborghini, finita nella bufera per una frase shock. “Si Merita di essere bullizzato” ha dichiarato la sorella di Elettra Lamborghini parlando proprio di Marco Bellavia, che ormai è in una situazione da incubo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Nellanella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è raggiunto l’apice dell’orrore ai danni di Marco, che ormai viene apertamentedal gruppo, che lo isola (appena entra in una stanza, gli altri escono) e lo insulta. I peggiori in tal senso sono Charlie Gnocchi, Giovanni Ciacci e soprattuttoLamborghini, finita nella bufera per una frase shock. “Sidi” ha dichiarato la sorella di Elettra Lamborghini parlando proprio di Marco, che ormai è in una situazione da incubo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo scoperto ed è furioso GF Vip, Gegia: Mehmet Bozkurt esce allo ...

