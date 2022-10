Nord Stream | l’ipotesi | 500 chili di esplosivo piazzati dai robot

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Mezza tonnellata dipiazzata daiutilizzati normalmente per la manutenzione del. E’ questache il quotidiano The Guardian delinea in relazione alle esplosioni – in totale sarebbero 4 – che hanno danneggiato i gasdotti1 e 2 nel Mar Baltico, provocando fuoriuscita di gas metano. Il Guardian fa riferimento ad un rapporto congiunto che Danimarca e Svezia hanno consegnato all’Onu: nel documento, si afferma che le falle negli impianti sono state provocate da esplosioni paragonabili alla potenza di “diverse centinaia didi”. La linea, evidenzia il giornale, è condivisa anche dalle autorità tedesche. Fonti di intelligence citate dal magazine Der Spiegel ...