Nord Stream 2 | lo strano autosabotaggio di Putin

(Di sabato 1 ottobre 2022) Dunque, i russi si sarebbero autoinflitti un danno di oltre 21 miliardi al solo scopo di dare la colpa a Biden. Non solo. L’acqua di mare, entrata nelle falle dei due tubi, li danneggerà per anni. E a quella profondità le eventuali riparazioni sono proibitive. Ovviamente, da qui ad allora, la situazione politica internazionale si incaricherà di rendere inutili economicamente quelle condotte. Il politico polacco Sikorski ha esultato sul web: «Grazie Usa!»., nessuno gli ha detto che, anche qui, è stato? Forse è stato depistato dal fatto che nei giorni del sabotaggio una squadra anfibia americana è stata vista transitare da quelle parti. Ma no, fake news. I russi sono i cattivi e gli americani (e i soliti inglesi) i buoni. Come ho già scritto su questo sito fin dall’inizio della guerra in Ucraina, quando l’Urss implose e Gorbaciov prima e ...