Napoli-Torino, la MOVIOLA LIVE: Raspadori giù, niente rigore. Espulso Juric per proteste (Di sabato 1 ottobre 2022) Napoli-Torino apre la 8ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15, arbitra Massimi, su Calciomercato.com tutti gli episodi da... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022)apre la 8ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 15, arbitra Massimi, su Calciomercato.com tutti gli episodi da...

sscnapoli : ???? Te la senti…? ?? Non perdere l'opportunità di fare tua una Maglia Halloween edizione speciale indossata dai gioc… - demarkesports : ?? 12' Napoli 2-0 Torino ? 6' Andre Zambo Anguissa ? 12' Andre Zambo Anguissa - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Napoli 3-1* Torino *(Sanabria 44') #SSFootball - SignorShark : Sto Napoli nulla di che comunque, nel secondo tempo solo Torino in campo - DiegoDeLucaTwit : #Juric a #Napoli si arrabbia sempre. Sia quando il suo Verona pareggia con prova sontuosa dopo un periodo non felic… -