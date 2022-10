Meloni va a Milano e incontra Berlusconi: "Governo di alto profilo" (Di sabato 1 ottobre 2022) La prima uscita pubblica di Giorgia Meloni dopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa è avvenuta questa mattina a Milano, nell’imponente cornice del Castello Sforzesco, dove da venerdì fino a domani è in corso la grande rassegna di Coldiretti dedicata alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura italiana. La leader di Fratelli d’Italia è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, che al suo passaggio hanno sventolato bandiere gialloverdi (i colori di Coldiretti, nessun riferimento a passate esperienze di Governo). Pochi minuti prima di lei, oltre ad Antonio Tajani, sullo stesso palco ha parlato il governatore lombardo Attilio Fontana, alle prese in questi giorni con una delicata dialettica interna che lo vede contrapposto alla vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, determinata a succedergli al vertice ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) La prima uscita pubblica di Giorgiadopo la vittoria alle elezioni di domenica scorsa è avvenuta questa mattina a, nell’imponente cornice del Castello Sforzesco, dove da venerdì fino a domani è in corso la grande rassegna di Coldiretti dedicata alla valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura italiana. La leader di Fratelli d’Italia è stata accolta con grande entusiasmo dai presenti, che al suo passaggio hanno sventolato bandiere gialloverdi (i colori di Coldiretti, nessun riferimento a passate esperienze di). Pochi minuti prima di lei, oltre ad Antonio Tajani, sullo stesso palco ha parlato il governatore lombardo Attilio Fontana, alle prese in questi giorni con una delicata dialettica interna che lo vede contrapposto alla vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, determinata a succedergli al vertice ...

