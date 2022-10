Meloni, prima uscita pubblica dopo il voto: “L’Italia deve tornare a difendere i suoi interessi” (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’Italia deve tornare alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni”. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni politiche. “Leggendo i giornali oggi molti avranno capito che quando noi dicevamo che in Europa si parte dalla difesa degli interessi nazionali per arrivare a soluzioni comuni, non lo facevamo perché eravamo populisti, ma perché eravamo lucidi”, ha evidenziato Meloni, intervenuta a una manifestazione di Coldiretti a Milano. “L’obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l’ha avuta”, ha aggiunto. La futura premier ha detto di aver “scelto di limitare uscite pubbliche” per “dedicarmi anima e ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) “alla difesa del suo interesse per trovare soluzioni comuni”. Lo ha dichiarato Giorgia, nella suala vittoria alle elezioni politiche. “Leggendo i giornali oggi molti avranno capito che quando noi dicevamo che in Europa si parte dalla difesa deglinazionali per arrivare a soluzioni comuni, non lo facevamo perché eravamo populisti, ma perché eravamo lucidi”, ha evidenziato, intervenuta a una manifestazione di Coldiretti a Milano. “L’obiettivo è quello di restituire una strategia industriale a questa Nazione che da tempo non l’ha avuta”, ha aggiunto. La futura premier ha detto di aver “scelto di limitare uscite pubbliche” per “dedicarmi anima e ...

