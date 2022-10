L’ex deputato Corsaro e l’attacco social a Ilaria Cucchi | “Padre di Meloni? La sinistra ha eletto una persona perché suo fratello spacciava”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 ottobre 2022) Riecco Massimoe soprattutto riecco il suo uso disinvolto deinetwork. L’ultimo tweet delparlamentare di destra finito sotto accusa recita così: “Non so cosa facesse ildiquando lei era bambina e lui aveva lasciato casa. So per certo che laha portato in Parlamento unasuo”. Se da una parte si capisce il riferimento alle polemiche sugli articoli di stampa – prima quella spagnola, poi quella italiana – sulle vecchissime vicende che riguardavano ildella leader di Fratelli d’Italia, dall’altra(ex Msi, ex An, ex Pdl, l’ultimo partito d’appartenenza fu proprio Fdi nel 2015, ...