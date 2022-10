L'effetto flipper blocca ancora il Parlamento del futuro: che succede a 44 candidati (Di sabato 1 ottobre 2022) C'è chi le elezioni le ha vinte e non lo sa. Oppure, viceversa, è convinto di averle vinte ma ha una brutta sorpresa ad attenderlo dietro l'angolo. No, il discorso non riguarda i partiti, lì la situazione è molto chiara, i giochi sono fatti. Quanto, piuttosto, alcuni parlamentari della quota proporzionale. Mentre per la parte maggioritaria si va a scontro diretto sul collegio e dunque chi vince vince, per il versante dei listini bloccati non è per niente così. C'è un complesso meccanismo di attribuzione dei resti che dà luogo ad un conteggio molto complicato, stavolta evidentemente assai problematico e gravido di errori, tale per cui può capitare che, a svariati giorni dalla prova elettorale, ci sono seggi che cambiano di attribuzione. A qualcuno lo champagne della vittoria è andato di traverso; altri, invece, hanno fatto bene a tenere la bottiglia in fresco. Al ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) C'è chi le elezioni le ha vinte e non lo sa. Oppure, viceversa, è convinto di averle vinte ma ha una brutta sorpresa ad attenderlo dietro l'angolo. No, il discorso non riguarda i partiti, lì la situazione è molto chiara, i giochi sono fatti. Quanto, piuttosto, alcuni parlamentari della quota proporzionale. Mentre per la parte maggioritaria si va a scontro diretto sul collegio e dunque chi vince vince, per il versante dei listiniti non è per niente così. C'è un complesso meccanismo di attribuzione dei resti che dà luogo ad un conteggio molto complicato, stavolta evidentemente assai problematico e gravido di errori, tale per cui può capitare che, a svariati giorni dalla prova elettorale, ci sono seggi che cambiano di attribuzione. A qualcuno lo champagne della vittoria è andato di traverso; altri, invece, hanno fatto bene a tenere la bottiglia in fresco. Al ...

fattoquotidiano : Effetto flipper, come funziona il meccanismo del Rosatellum che ha rivoluzionato i nomi degli eletti (e “salvato” B… - you_trend : In queste ore stiamo assistendo all'effetto del 'flipper' sull'assegnazione dei seggi. Qui avevamo spiegato, in bre… - tempoweb : La lotteria del seggio: 44 candidati in attesa dell’effetto flipper #elezioni #1ottobre #iltempoquotidiano… - GiacomoCittante : @you_trend Potreste spiegare perché in Veneto, al Senato, nel P01 sono stati eletti 3 senatori anziché 5 e nel P02… - MariaAversano1 : RT @pippero75: @Ettore_Rosato @Drittorovescio_ L'effetto flipper di cui è fautore (senza nascondersi) lo avete in testa. L'unica cosa dised… -