(Di sabato 1 ottobre 2022) Volevano continuare la loro marcia in vetta, mae Brescia cadono malamente contro. I ragazzi di Pep Clotet (mai in campo) escono dal San Nicola con un pesante 6 - 2, gli amaranto ...

sportli26181512 : La Reggina crolla a Modena, goleada Bari, bene Parma e Genoa: La Reggina crolla a Modena, goleada Bari, bene Parma… -

La Gazzetta dello Sport

Volevano continuare la loro marcia in vetta, mae Brescia cadono malamente contro Modena e Bari. I ragazzi di Pep Clotet (mai in campo) escono dal San Nicola con un pesante 6 - 2, gli amaranto di Pippo Inzaghi perdono di misura al Braglia. ......00 Fortuna Sittard - Excelsior 1 - 0 CALCIO - SERIE B 14:00 Ascoli - Parma 1 - 3 14:00 Cagliari - Bari 0 - 1 14:00 Como - SPAL 3 - 3 14:00 Frosinone - Palermo 1 - 0 14:00- Cittadella 3 - 0 ... La Reggina crolla a Modena, goleada Bari, bene Parma e Genoa Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...