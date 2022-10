Juve, in arrivo un'offerta per Locatelli (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Arsenal è pronto all'affondo per Manuel Locatelli. Il centrocampista della... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l'Arsenal è pronto all'affondo per Manuel. Il centrocampista della...

Juve, l'attacco sterile spiegato con tre statistiche Per trovare un inizio di campionato più sterile per l'attacco della Juventus di quello di oggi bisogna tornare indietro di 14 anni, l'anno dell'arrivo di Amauri e la seconda stagione di Ranieri, quando poi i bianconeri si sbloccarono e, nonostante una brusca frenata in primavera, chiusero al secondo posto. Gli attuali 9 gol in 7 partite ... Juventus, Conte: 'Io a Torino È mancanza di rispetto nei miei confronti e di Allegri' Se dovesse deludere il suo esonero diventerebbe una possibilità concreta, con l'arrivo di un ... Il tecnico Conte ha parlato delle indiscrezioni di mercato su un suo possibile trasferimento alla Juve ' ... Tuttosport Monza, Palladino: 'Archiviamo la Juve, valutiamo Petagna giorno dopo giorno' Alla vigilia di Samp-Monza, ha parlato Raffaele Palladino. Ecco la sua conferenza stampa. 'Il percorso è ancora lungo e deve essere fatto da prestazioni. La partita contro la Juventus va messa ... Juve, rimpianto Dybala Il direttore sportivo L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, parla a Romanews24.com: 'Dybala avrebbe fatto comodo non solo all’Inter ma a tante squadre. E’ un calciatore che sposta gli ... Per trovare un inizio di campionato più sterile per l'attacco della Juventus di quello di oggi bisogna tornare indietro di 14 anni, l'anno dell'di Amauri e la seconda stagione di Ranieri, quando poi i bianconeri si sbloccarono e, nonostante una brusca frenata in primavera, chiusero al secondo posto. Gli attuali 9 gol in 7 partite ...Se dovesse deludere il suo esonero diventerebbe una possibilità concreta, con l'di un ... Il tecnico Conte ha parlato delle indiscrezioni di mercato su un suo possibile trasferimento alla' ... Juve, scatta l’ora Max. Un’Allegrata in arrivo Alla vigilia di Samp-Monza, ha parlato Raffaele Palladino. Ecco la sua conferenza stampa. 'Il percorso è ancora lungo e deve essere fatto da prestazioni. La partita contro la Juventus va messa ...L’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, parla a Romanews24.com: 'Dybala avrebbe fatto comodo non solo all’Inter ma a tante squadre. E’ un calciatore che sposta gli ...