Iris Apfel e Ciaté London collaborano per una collezione make-up coloratissima (Di sabato 1 ottobre 2022) Pur avendo soffiato 101 anni quest'anno, Iris Apfel continua la sua corsa e, dopo aver conquistato H&M, punta al make-up e realizza una capsule collection con Ciaté London. La regina dell'art design è tornata e questa volta propone una collezione coloratissima ed estremamente beauty in collaborazione con Ciaté London. Icona fashion, Iris Apfel ha superato da poco la soglia dei 100 anni ed è ancora intenzionata a lasciare un'impronta, questa volta realizzando una collezione di make-up che detta tendenza. Crediti: Iris Apfel/InstagramQuest'anno le candele sulla torta sono 101, ma Iris Apfel non se ne ...

