Inter, Simone Inzaghi rischia l'esonero: il nome del sostituto sponsorizzato dai tifosi

Il periodo in casa Inter è sempre più nero e Simone Inzaghi adesso rischia l'esonero. L'ottava giornata del campionato di Serie A ha accentuato la crisi del club nerazzurro, la sconfitta casalinga contro la Roma rischia di portare pesanti conseguenze. La partita contro i giallorossi si è conclusa sul punteggio di 1-2 e l'iniziale vantaggio di Dimarco non è servito per conquistare un risultato positivo. La reazione dei giallorossi è stata da grande squadra, Dybala e Smalling sono stati in grado di ribaltare la gara. L'Inter si conferma fuori dalla zona Europa, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare (due consecutive) e ha conquistato appena 12 punti in 8 partite. La partenza non è stata all'altezza, di una squadra candidata alla vittoria dello scudetto.

