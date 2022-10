Inter, con la Roma la quarta sconfitta: tifosi infuriati sui social, “Inzaghi va esonerato” (Di sabato 1 ottobre 2022) Adesso è crisi Inter e Simone Inzaghi torna nel mirino di una parte dei tifosi, che infuriati sui social chiedono l’esonero o le dimissioni del tecnico piacentino. Dopo il ko con la Roma, il quarto in otto partite (eguagliato il record negativo del 2011 con Gasperini e Ranieri), viene chiesta la “testa” dell’allenatore come capro espiatorio della situazione difficile della squadra. E così, sono tanti i messaggi in cui si fa uso dell’hashtag “Inzaghi Out”. Altri, invece, se la prendono con Zhang. Di seguito ecco le reazioni social. Abbiamo giocato 8 partite, di cui 4 perse con squadre di classifica (Roma, Milan, Udinese e non ricordo la quarta). Aveste esonerato in passato allenatori per molto meno: ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Adesso è crisie Simonetorna nel mirino di una parte dei, chesuichiedono l’esonero o le dimissioni del tecnico piacentino. Dopo il ko con la, il quarto in otto partite (eguagliato il record negativo del 2011 con Gasperini e Ranieri), viene chiesta la “testa” dell’allenatore come capro espiatorio della situazione difficile della squadra. E così, sono tanti i messaggi in cui si fa uso dell’hashtag “Out”. Altri, invece, se la prendono con Zhang. Di seguito ecco le reazioni. Abbiamo giocato 8 partite, di cui 4 perse con squadre di classifica (, Milan, Udinese e non ricordo la). Avestein passato allenatori per molto meno: ...

Inter : 25 anni fa.. questo momento incredibile ?? Riviviamolo con il racconto del protagonista ?? #ForzaInter #Moriero - MatteoBarzaghi : Inter. A cena ad Appiano con la squadra anche Steven Zhang @SkySport - Inter : Oggi siamo in campo con il lutto al braccio in memoria di Giancarlo Beltrami e Bruno Bolchi #FCIM - InterToro78 : @Inter Ora aspettiamo con ansia il comunicato dell'esonero del celebroleso Inzaghi - Fedpucci : @marifcinter La Roma ha strameritato. Ogni interista dopo venti minuti sapeva perfettamente come sarebbe finita, si… -