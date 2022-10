I russi hanno arrestato il direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia: «Bendato e portato in un luogo sconosciuto» (Di sabato 1 ottobre 2022) Le truppe russe hanno arrestato il direttore generale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia Igor Murashov. E lo hanno portato in una località sconosciuta. A farlo sapere è stato Petro Kotin, presidente dell’agenzia dell’atomo ucraina Energoatom e responsabile della gestione degli impianti nucleari nel paese. «La sua auto è stata fermata, sulla strada tra l’impianto e la città di Energodar. Murashov è stato trattenuto con la forza, Bendato e portato in un luogo sconosciuto. Al momento, non ci sono informazioni su dove si trovi e sulle sue condizioni», ha dichiarato Kotin secondo quanto riporta il canale Telegram di Energoatom. Da ieri, con ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Le truppe russeilgeneraleucraina diIgor Murashov. E loin una località sconosciuta. A farlo sapere è stato Petro Kotin, presidente dell’agenzia dell’atomo ucraina Energoatom e responsabilegestione degli impianti nucleari nel paese. «La sua auto è stata fermata, sulla strada tra l’impianto e la città di Energodar. Murashov è stato trattenuto con la forza,in un. Al momento, non ci sono informazioni su dove si trovi e sulle sue condizioni», ha dichiarato Kotin secondo quanto riporta il canale Telegram di Energoatom. Da ieri, con ...

