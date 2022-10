I due videogiochi sulla guerra in Ucraina rimossi da Roblox (Di sabato 1 ottobre 2022) Un mondo virtuale che attinge da quello reale nel tentativo di aumentare il “coinvolgimento” dei giocatori basandosi su vicende di stretta attualità. Un metaverso in anticipo, con strumenti differenti ma in grado – lo stesso – di far immergere l’utente. Inevitabilmente, dunque, anche i giochi sulla guerra in Ucraina sono finiti all’interno del catalogo della piattaforma Roblox, una delle più utilizzate – per quel che riguarda il settore gaming – dagli adolescenti. E ora, dopo settimane in cui quei due titoli sono rimasti online e a disposizione di tutti, l’azienda ha deciso di rimuoverli per violazione degli standard della community. LEGGI ANCHE > Gli hacker che guadagnano truffando i bambini su Roblox Fino a qualche giorno fa, all’interno del catalogo di Roblox (dove gli ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 1 ottobre 2022) Un mondo virtuale che attinge da quello reale nel tentativo di aumentare il “coinvolgimento” dei giocatori basandosi su vicende di stretta attualità. Un metaverso in anticipo, con strumenti differenti ma in grado – lo stesso – di far immergere l’utente. Inevitabilmente, dunque, anche i giochiinsono finiti all’interno del catalogo della piattaforma, una delle più utilizzate – per quel che riguarda il settore gaming – dagli adolescenti. E ora, dopo settimane in cui quei due titoli sono rimasti online e a disposizione di tutti, l’azienda ha deciso di rimuoverli per violazione degli standard della community. LEGGI ANCHE > Gli hacker che guadagnano truffando i bambini suFino a qualche giorno fa, all’interno del catalogo di(dove gli ...

