Golf | Richard Mansell spicca il volo all’Alfred Dunhill Links Championship 2022 Solo Francesco Molinari passa l’atipico taglio

(Di sabato 1 ottobre 2022) Si chiude il terzo giro, fortunatamente con meno difficoltà rispetto a ieri,. Sembra la volta buona per: è suo l’allungo in questo moving day che, per lui, ha Carnoustie come teatro. -5 di giornata per lui, che punta ormai in modo serissimo a un successo che lo lancerebbe ben dentro la Race to Dubai: lo score complessivo è di -15. Resta secondo lo svedese Alex Noren, che a St. Andrews raggiunge il -11 dopo aver girato oggi tre colpi sotto il par. Viene raggiunto dall’inglese Daniel Gavins e dal neozelandese Ryan Fox, con quest’ultimo che festeggia con il giro in -7. Entrambi chiudono la loro rassegna dei campi a Kingsbarns prima di ritrasferirsi sull’Old Course., PGA Tour: cambia la coppia ...

OA_Sport : Golf: Richard Mansell allunga in maniera decisa all'Alfred Dunhill Links Championship 2022. Calano ed escono gli it… - OA_Sport : Golf: Richard Mansell riesce a venire a capo di una giornata difficilissima per tutti all'Alfred Dunhill Links Cham… -

OA Sport

In Scozia si sta svolgendo il secondo round dell' Alfred Dunhill Links Championship , torneo del DP World Tour, sotto pioggia e vento. A metà gara il novo leader è l'ingleseMansell , che guida la classifica con un totale di 134 (66 68, 10) e due colpi di vantaggio nei confronti dello svedese Alex Noren, secondo con 136 (67 69, - 8) davanti al francese Antoine ...Ampio il gruppo dei decimi a - 4, dei quali solo l'irlandese Padraig Harrington a Kingsbarns è sotto par ( - 1) oggi. Con lui il sudafricano Oliver Bekker , il neozelandese Ryan Fox, gli inglesi ... Golf: Richard Mansell in testa a metà Alfred Dunhill Links Championship 2022, 2° giro durissimo. Francesco Molinari e Migliozzi 18i Richard Mansell stretched his lead at the Alfred Dunhill Links Championship from two strokes to four with a five-under 67 in his third round at Carnoustie as he eyes a maiden DP World Tour victory.Richard Mansell goes into the final day of the Alfred Dunhill Links Championship with a four-shot lead after another impressive round from the Englishman at Carnoustie. Mansell’s round of 68 at a wet ...