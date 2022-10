Elezioni | le fasi dell’operazione Draghi-Letta per far fuori i cinquestelle

(Di sabato 1 ottobre 2022) di Giovanni Ceriani Fase 1 – Tirare dentro inel governocon precise e non rifiutabili promesse, per poi cuocerli a fuoco lento, tradendole una per una. Tenerela Meloni dal governo per farle fare una finta opposizione. Impedire che ivadano all’opposizione, perché farebbero una vera opposizione, sputtanando tutto il giochino. Fase 2 – Nel momento in cui iprovassero ad andare all’opposizione, e quindi potessero fare vera opposizione, anche togliendo voti alla Meloni, far immediatamente cadere il governo e, meglio ancora, sciogliere pure il Parlamento. Obiettivo: andare adil prima possibile, con ial loro punto più basso possibile e senza possibilità, da parte loro, di riorganizzarsi (vedi ...

