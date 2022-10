Djokovic-Cilic domani in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Tel Aviv 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) Novak Djokovic sfiderà Marin Cilic nella finale dell’Atp 250 di Tel Aviv 2022. Il serbo riprende da dove ci aveva lasciato a luglio, ossia dalla possibilità di giocarsi un titolo. finale che si preannuncia molto interessante contro il croato anch’esso autore di una stagione di tutto rispetto. Certo, gli scontri diretti dicono 18 vittorie a 2 per Nole, ma a difesa del tennista croato è difficile trovare giocatori con precedenti favorevoli contro l’ex numero uno del mondo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Djokovic e Cilic scenderanno in campo domani, domenica 2 ottobre, alle ore 17:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Novaksfiderà Marinnelladell’Atp 250 di Tel. Il serbo riprende da dove ci aveva lasciato a luglio, ossia dalla possibilità di giocarsi un titolo.che si preannuncia molto interessante contro il croato anch’esso autore di una stagione di tutto rispetto. Certo, gli scontri diretti dicono 18 vittorie a 2 per Nole, ma a difesa del tennista croato è difficile trovare giocatori con precedenti favorevoli contro l’ex numero uno del mondo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, domenica 2 ottobre, alle ore 17:30. Latelevisiva è affidata a SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). ...

atptour : Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic… - fibiace : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… - vetky : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… - karthikeyan770 : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… - PlayersVIPTw : RT @atptour: Semi-finals day in Tel Aviv & Sofia ?? ???? #TelAvivOpen ???? [1] Djokovic vs. Safiullin ???? Lestienne vs. [2] Cilic ???? ???? #Sofi… -