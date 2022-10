Ciclismo, Giro dell’Emilia 2022: data, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabato 1 ottobre è il giorno del Giro dell’Emilia 2022, tradizionale corsa giunta quest’anno all’edizione numero 105. Tanti big al via per l’appuntamento che di fatto apre il finale di stagione, con il suo culmine nel Giro di Lombardia. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, con partenza da Carpi e classico finale a Bologna, sulla breve ma impegnativa salita che porta al Santuario di San Luca. Tra i campioni attesi al via spiccano Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Joao Almeida e tanti altri. Andiamo a vedere come e quando seguire la corsa in tempo reale. Giro dell’Emilia 2022: PERCORSO E ALTIMETRIA orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via alle ore 11:20, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Sabato 1 ottobre è il giorno del, tradizionale corsa giunta quest’anno all’edizione numero 105. Tanti big al via per l’appuntamento che di fatto apre il finale di stagione, con il suo culmine neldi Lombardia. I corridori dovranno affrontare 198,7 chilometri, con partenza da Carpi e classico finale a Bologna, sulla breve ma impegnativa salita che porta al Santuario di San Luca. Tra i campioni attesi al via spiccano Tadej Pogacar, Alejandro Valverde, Joao Almeida e tanti altri. Andiamo a vedere come e quando seguire la corsa in tempo reale.: PERCORSO E ALTIMETRIA, TV E– La corsa prenderà il via alle ore 11:20, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo tra le ...

