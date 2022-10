Brasile al voto | Lula in pole Ma Bolsonaro agita lo spettro del golpe - Esteri - quotidiano net

valigiablu : Brasile al voto per eleggere il nuovo presidente: la corsa di Lula da favorito, le minacce di Bolsonaro | @si_u_si… - marciatiburi : Provo una profonda tristezza nel vedere che l'Italia è riuscita a cadere nel paradosso della democrazia ed eleggere… - superchecco : RT @gayit: Bolsonaro vs. Lula, il #Brasile al voto per cacciare il presidente omotransfobico - Christianzu76 : @Pandivia1 C'è stata una risoluzione dell'#ONU sull'annessione. La bozza di risoluzione, diffusa dagli #USA e dall'… - AMIStaDeS_2017 : #Brasile - #Elezioni in Brasile, #Bolsonaro contro #Lula: accuse e insulti nel dibattito tv. Nell'ultimo confronto… -

Il presidente in carica ha già dichiarato che non accetterà una sconfitta e ha chiesto all'esercito uno scrutinio parallelo. Gli endorsement ...... carico di tensioni e di violenza - almeno tre le persone uccise per motivi politici durante la campagna elettorale, fatto inedito in- i duellanti hanno lottato fino all'ultimo: Lula, ...Chi sono e cosa vogliono i due principali candidati delle presidenziali. Dall’economia all’Amazzonia, due programmi molto distanti. E un punto in comune: tre mogli ...Le mogli dei candidati alla presidenza del Brasile non sono mai state così importanti come in queste elezioni, sono scese in campo e hanno moltiplicato le loro apparizioni agli eventi della campagna e ...