Anguissa | Sono felice | è la prima volta che segno una doppietta in Serie A' '

Andrè Zambo Anguissa, grande protagonista della vittoria del Napoli contro il Torino – con la realizzazione di una doppietta- ha riascioato le seguenti dichiarazioni ai microfoni si DAZN: "Sono molto felice, è la prima volta che segno una doppietta in Serie A e anche per il risultato perché abbiamo portato a casa ovvero una vittoria importante. Se ho segnato questi due gol è anche per merito dei miei compagni. -afferma Anguissa - E' sempre importante segnare, ma per me non è fondamentale. Ci Sono cose più importante e penso al mio ruolo, il gol non è la cosa principale ma lo è che la squadra vinca", Quale è l'obiettivo di questa stagione? "Vogliamo vincere ogni partita, pensiamo una ...

