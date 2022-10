Anguissa: «Per me non è importante segnare dei gol, ma che la squadra vinca» (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista del Napoli, Frank Zambo Anguissa. Oggi ha eguagliato Fonseca contro la Cremonese nel 1994. Una giornata storica per te, quali sono le tue emozioni? «Sono molto felice, per il risultato perché abbiamo portato a casa una partita difficile e importante e per i miei compagni, che voglio ringraziare, è anche merito loro se ho segnato due gol, oggi». Puoi diventare un centrocampista ancora più forte? «Non è importante segnare dei gol, anche se è bello, io penso al mio ruolo, al mio compito in campo, alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me, l’importante è che la squadra vinca, non i gol che segno». Quale può essere l’obiettivo di questa stagione, per il Napoli? «Pensiamo una partita ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel post partita di Napoli-Torino, ai microfoni di Dazn ha parlato il centrocampista del Napoli, Frank Zambo. Oggi ha eguagliato Fonseca contro la Cremonese nel 1994. Una giornata storica per te, quali sono le tue emozioni? «Sono molto felice, per il risultato perché abbiamo portato a casa una partita difficile ee per i miei compagni, che voglio ringraziare, è anche merito loro se ho segnato due gol, oggi». Puoi diventare un centrocampista ancora più forte? «Non èdei gol, anche se è bello, io penso al mio ruolo, al mio compito in campo, alla mia famiglia, che ha sempre creduto in me, l’è che la, non i gol che segno». Quale può essere l’obiettivo di questa stagione, per il Napoli? «Pensiamo una partita ...

