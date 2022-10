Altro livore, Braidotti: “Meloni? Faccia rabbiosa e cattiva”. Persino il silenzio è “sospetto” (Di sabato 1 ottobre 2022) Non va bene se parla, non vanno bene i silenzi. Giorgia Meloni non ha solo mandato in tilt il sistema nervoso della sinistra, ha avuto anche l’effetto di far vaneggiare la filosofa Rosi Braidotti, presenza costante ed acida nel salotto di Lilli Gruber in funzione anti Giorgia. La docente ha menato sfondoni a più non posso. Tra acidità e fesserie, la docente annaspa, si barcamena tra riflessioni assurde, come quelle del vittimismo della leader di FdI e della “normalità” di ricevede insulti e attacchi. Ricordiamo che questo vaneggiamento è andato in onda mentre infuriava lo squallore di una Rula Jebreal che chiamava in causa il padre morto della vincitrice delle elezioni del 25 settembre. Braidotti straparla sul silenzio di Giorgia: “Meloni dal vittimismo alla seduzione” C’è una buona dose di cattivera ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Non va bene se parla, non vanno bene i silenzi. Giorgianon ha solo mandato in tilt il sistema nervoso della sinistra, ha avuto anche l’effetto di far vaneggiare la filosofa Rosi, presenza costante ed acida nel salotto di Lilli Gruber in funzione anti Giorgia. La docente ha menato sfondoni a più non posso. Tra acidità e fesserie, la docente annaspa, si barcamena tra riflessioni assurde, come quelle del vittimismo della leader di FdI e della “normalità” di ricevede insulti e attacchi. Ricordiamo che questo vaneggiamento è andato in onda mentre infuriava lo squallore di una Rula Jebreal che chiamava in causa il padre morto della vincitrice delle elezioni del 25 settembre.straparla suldi Giorgia: “dal vittimismo alla seduzione” C’è una buona dose di cattivera ...

