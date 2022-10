Aldo Montano | Un dramma terribile: “È stato un colpo al cuore”, ci vorrà tempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel passato dell’atleta Aldo Montano pesa un terribile trascorso: ecco le parole della storica ex fidanzata. Aldo Montano (fonte youtube)Lo schermidore pluripremiato Aldo Montano è stato una delle figure più iconiche ed amate durante la sesta edizione del format “GF Vip”. Posato e dotato di innato fair-play, l’atleta ha conquistato il pubblico italiano, donando grazie al suo carisma nuovo fregio alle medaglie vinte ad Atene nel 2004. Attualmente sposato con la giovane atleta e modella Olga Plachina, con cui ha costruito la famiglia, Aldo Montano ha davanti a sé un futuro luminoso e prospero. Nel suo passato, però, l’eco di pesanti vicissitudini rimbombano ancora, come conferma l’ex ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel passato dell’atletapesa untrascorso: ecco le parole della storica ex fidanzata.(fonte youtube)Lo schermidore pluripremiatouna delle figure più iconiche ed amate durante la sesta edizione del format “GF Vip”. Posato e dotato di innato fair-play, l’atleta ha conquiil pubblico italiano, donando grazie al suo carisma nuovo fregio alle medaglie vinte ad Atene nel 2004. Attualmente sposato con la giovane atleta e modella Olga Plachina, con cui ha costruito la famiglia,ha davanti a sé un futuro luminoso e prospero. Nel suo passato, però, l’eco di pesanti vicissitudini rimbombano ancora, come conferma l’ex ...

PinkdormouseP : @buubbusettete è post dicembre ?? la disse Aldo Montano al Brutti in studio (io pure ho iniziato a seguire quando è… - mia61089816 : @Bianca01110304 no no quando si sbilanciano cosi stanno certa che escono, acnhe Aldo Montano l anno scorso diceva cosi - donatodilalla : @Manu_Dolphin ALDO MONTANO DUE LA VENDETTA È AMAURIS - therealpiky : Ma chi sono questi fetidi, RIDATEMI ALDO MONTANO,MANUEL,LE SELASSIE ???????????? #gfvip - valeJZ4 : Prepariamoci a Charlie come il nuovo Aldo Montano. Immune fino a dicembre 2024. Dannazione #GfVip -