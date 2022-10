Al via la stagione concertistica del Conservatorio: 13 eventi in sala Piatti, da Brahms alla musica napoletana (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Tredici concerti e oltre quattro secoli di musica, da Händel fino a oggi. La nuova stagione concertistica del Conservatorio di Bergamo sarà un viaggio attraverso i momenti più importanti della storia della musica. Stessa location – (ogni concerto si terrà in sala Piatti, in via San Salvatore 11 a Bergamo, e inizierà alle 18.00), programma super variegato che non esclude la musica popolare e contemporanea. Si parte il primo di ottobre con Brahms e l’esecuzione del celebre trio per violino, violoncello e pianoforte e si conclude sabato 17 dicembre con un duello all’ultima nota tra Händel e Scarlatti sui tasti del clavicembalo. “Sul palco saliranno i docenti dei conservatori di Bergamo, Cremona e Pavia a volte insieme agli ... Leggi su bergamonews (Di sabato 1 ottobre 2022) Bergamo. Tredici concerti e oltre quattro secoli di, da Händel fino a oggi. La nuovadeldi Bergamo sarà un viaggio attraverso i momenti più importanti della storia della. Stessa location – (ogni concerto si terrà in, in via San Salvatore 11 a Bergamo, e inizierà alle 18.00), programma super variegato che non esclude lapopolare e contemporanea. Si parte il primo di ottobre cone l’esecuzione del celebre trio per violino, violoncello e pianoforte e si conclude sabato 17 dicembre con un duello all’ultima nota tra Händel e Scarlatti sui tasti del clavicembalo. “Sul palco saliranno i docenti dei conservatori di Bergamo, Cremona e Pavia a volte insieme agli ...

